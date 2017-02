Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez télécharger flash.

Voici un manuscrit médiéval parisien enluminé par le Maître de la Légende dorée de Munich et conservé à la Bibliothèque nationale de France. Son cycle d'illustrations alterne habilement 16 grandes miniatures et 36 scènes marginales, sur un décor particulièrement riche de fines vignetures, acanthes, fleurettes, baies, ampoules d'or, oiseaux… On retiendra notamment la singulière danse macabre s'étirant sur une double page, ainsi que la somptueuse mise en scène d'Adam et Ève au Paradis.

D’une admirable élégance, ce précieux manuscrit de l’Apocalypse a été récemment remis en lumière par le Séminaire de Namur, qui le conserve depuis des siècles : ses splendides enluminures du XIVe siècle viennent de faire l’objet d’un colloque, d’une exposition, et d’un livre dont l’auteur, le chanoine Rochette, recteur du Séminaire de Namur, participe à ce présent numéro d’Art de l’enluminure. A l’aide du texte biblique, il commente trente miniatures illustrant...

À l’occasion de l’exposition « Les Temps mérovingiens » au musée national du Moyen Âge, la revue Art de l’enluminure présente un manuscrit emblématique, le sacramentaire gélasien de Chelles. Aujourd’hui conservé au Vatican, il constitue le fleuron d’un groupe de manuscrits produits dans les années 750 dans le Nord-Est de la France. On le doit probablement à l’abbaye de Chelles, entre Paris et Meaux. Fondée entre 657 et 660 par la reine Bathilde, gouvernée par des personnalités...

Le livre le plus court de l’Ancien Testament, le Cantique des cantiques, a captivé les commentateurs durant tout le Moyen Âge. Cependant les exemplaires illustrés sont particulièrement rares. Nous présentons ici un manuscrit pratiquement inconnu (Cambridge, MA., Harvard University, Houghton Library, ms. Typ 139), qui offre le plus grand intérêt par le nombre de ses illustrations – quarante-cinq en tout –, attribuables à un artiste travaillant dans le cercle des frères Bembo au Nord...

